Dodo sfreccia e la Fiorentina vuole blindarlo: servono 30 milioni per far vacillare Commisso

Dodo è tornato a sfrecciare sulla fascia destra. Sulla situazione del laterale brasiliano si sofferma a lungo il portale FirenzeViola.it, secondo il quale la dirigenza viola era e resta in contatto coi suoi procuratori per provare ad allungare l'accordo dell'ex Shakhtar che allo stato attuale è in scadenza nel giugno del 2027. L'idea è di portarlo al 2029 con opzione per l'anno successivo. Il che comporterebbe un incremento dell'ingaggio dagli 1,5 milioni di adesso ai quasi 2 (compresi i bonus) auspicati dagli agenti del calciatore.

Tutto da vedere, niente di immediato. Quel che è certo è che la Fiorentina ha blindato il classe '98, scegliendo di non cederlo per niente al mondo. Solo un'offerta vicina ai 30 milioni di euro può far vacillare il club di Rocco Commisso. La cui linea è chiara: Dodo non si tocca. Fabio Paratici è un suo estimatore e punterà su di lui almeno fino al termine della stagione, in pieno accordo con il tecnico Paolo Vanoli. Dodo lo sa e ha già messo la freccia.

Intanto Dodo sui social giura amore alla maglia viola

Messaggio di distensione di Dodo verso la Fiorentina. In un periodo pieno di rumors di mercato e notizie su un rinnovo di contratto che ancora tarda ad arrivare, il laterale brasiliano ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram con scritto: "La strada è lunga, lotterò sempre per questa squadra".