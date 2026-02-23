Fiorentina, giallo pesante per Dodo: il terzino salterà la gara con l'Udinese

Giallo pesante per Dodo. Il terzino della Fiorentina è stato ammonito ad inizio ripresa contro il Pisa, l'arbitro Mariani ha punito con il cartellino una simulazione in area da parte del terzino della Fiorentina. Come detto si tratta di un giallo molto pesante perché Dodo era diffidato e sarà quindi squalificato per la prossima sfida dei viola contro l'Udinese.