Fiorentina, giallo pesante per Dodo: il terzino salterà la gara con l'Udinese
Giallo pesante per Dodo. Il terzino della Fiorentina è stato ammonito ad inizio ripresa contro il Pisa, l'arbitro Mariani ha punito con il cartellino una simulazione in area da parte del terzino della Fiorentina. Come detto si tratta di un giallo molto pesante perché Dodo era diffidato e sarà quindi squalificato per la prossima sfida dei viola contro l'Udinese.
Editoriale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
