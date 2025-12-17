Domani a Riad in campo Napoli-Milan, Gianluca Galliani: "Sarà una gara di scacchi"

Napoli-Milan si avvicina. Domani sera alle 20, ora italiana, a Riad la squadra di Massimiliano Allegri se la vedrà contro gli azzurri di Antonio Conte per la semifinale di Supercoppa Italiana. Una gara che promette spettacolo fra due squadre però non stanno passando un ottimo momento scavalcate nell'ultimo turno di campionato dall'Inter che è balzata in vetta alla classifica. Ed in vista del match, Gianluca Galliani (figlio dell'ex amministratore delegato rossonero Adriano) ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Negli ultimi anni gli infortuni sono aumentati ovunque - riporta TuttoNapoli.net - in Inghilterra ci sono assenze più prolungate da parte dei giocatori, a livello di gestione degli staff bisogna fare un attento lavoro di prevenzione, bisogna fermare i giocatori prima che si facciano male, alcuni club lo fanno altri no. Se inizi ad avere tanti infortuni sei costretto a far giocare sempre gli stessi che prima o poi si faranno male, è un cane che si morde la coda.

Giovedì sarà una gara di scacchi, parliamo dei due allenatori più bravi del campionato, entrambi hanno assenze pesanti. Bartesaghi è un calciatore seguito da tanti club, anche in Premier League mi auguro che il Milan abbia la forza di trattenerlo per tanti anni, perché è un ragazzo cresciuto nel settore giovanile. Fulkrug sarà il nuovo bomber del Milan, molto probabilmente sarà in panchina contro il Cagliari".