Sassuolo, Volpato: "Felice di aver dato una mano ai miei compagni, avanti così"
"Era importante fare una grande partita senza farsi condizionare dalle assenze, per me era fondamentale farmi trovare pronto e dare un contributo a tutti i miei compagni di squadra. Con l'arrivo dei nuovi giocatori il livello si è alzato, noi invece eravamo reduci da un grande campionato di B e vogliamo a tutti i costi difendere questa categoria. Non so dove potremo arrivare, ragioneremo gara dopo gara". Queste le dichiarazioni di Cristian Volpato, attaccante del Sassuolo, ai microfoni di DAZN.
