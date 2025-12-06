Como, Butez su Sommer: "Un esempio, mi piace come gioca con i piedi"

Scelto negli undici titolari da Fabregas per il derby lombardo contro l'Inter, Jean Butez ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Stiamo avendo la giusta mentalità, come sempre. Deve essere il nostro lavoro principale: vogliamo fare qualcosa di speciale in campo. Sommer? Mi piace molto come gioca, con i piedi è ottimo e tiene su la linea, lavora con la testa ed è un esempio".