Inter, Chivu sull'assenza di Dumfries: "Cerchiamo soluzioni, fiducia a Luis Henrique"
Prima della sfida contro il Como, ecco le dichiarazioni a DAZN di Cristian Chivu: "Il Como è fastidioso è una squadra in salute: ha velocità sulle corsie esterne, bisogna accettare anche il loro palleggio e cercare di rubare qualche palla in più quando peccano un po' in presunzione. Siamo costretti a trovare un'alternativa a Dumfries, stiamo provando e oggi con Luis Henrique scegliamo di dargli fiducia. Spesso viene giudicato negativamente, ma non credo abbia fatto peggio di altri: stiamo cercando di aiutarlo, chiedendo a lui di riscattarsi. Ritiro? Non c'è bisogno di cercare concentrazione con diversi mezzi: volevo dare un po' di respiro ai giocatori, vista la gara alle 18:00".
