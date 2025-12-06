Inter, Calhanoglu: "Dovremo avere pazienza, il Como ha valori importanti. Gol? Sempre bello"

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro, analizzando la partita contro il Como: "I tre punti sono sempre importanti, a Pisa è stata difficile, ma siamo contenti di esserci rialzati. Il Como sta bene, ha valori importanti. Siamo pronti per fare la nostra partita e prenderci i tre punti".

Che partita servirà?

"Dovremo essere lucidi, avere pazienza nella gestione del gioco. Loro palleggiano bene e dovremo essere in partita al 100 percento. Il Como è pericoloso, dovremo stare attenti. Il gol? È sempre bello segnare: il mio lavoro è quello di organizzare il gioco di squadra, difendere bene e aiutare la squadra".

Le formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Cocchi, Maye, Esposito Allenatore: Cristian Chivu.

Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Caqueret, Douvikas, Moreno, Kuhn, Baturina, Smolcic, Vojvoda, Diao, Van Der Brempt, Cerri. Allenatore: Cesc Fabregas.