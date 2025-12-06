Como, Fabregas: "Pressione sul motore della squadra, poi manteniamo mentalità"

Prima del match di San Siro contro l'Inter, Cesc Fabregas ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Per noi è una partita importante perché stiamo creando la mentalità giusta. Dobbiamo passare da questo stadio con le nostre idee, crescendo da queste sfide. Si vede che in tutte le partite ci sono cose che non cambiano: qui affrontiamo squadra e ambiente top, c'è un aspetto mentale che non bisogna sottovalutare. Devono portare tutto quello provato in un grande scenario forte.

Oggi è molto importante pressare Calhanoglu, poi Bastoni e Dimarco: tutti i portatori di palla, individuo il motore della squadra e provo a spegnerlo. Paz? Ha tutte le caratteristiche, è un anno e mezzo che lavora bene e cresce molto. Vuole giocare tanto, deve fare anche questi step".