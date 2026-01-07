Domani Cremonese-Cagliari, i convocati di Nicola: ancora out Collocolo
TUTTO mercato WEB
Ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Cremonese-Cagliari, sfida valida per la 19ª giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma giovedì 8 gennaio alle ore 18.30 allo stadio “Giovanni Zini”.
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino
CENTROCAMPISTI
3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 8 Valoti, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze
ATTACCANTI
10 Vardy, 11 Johnsen, 14 Moumbagna, 20 Vazquez, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria
Altre notizie Serie A
Probabili formazioniSerie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Nicola si affida a Vardy
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
A 16 anni voleva smettere, in Austria gol record dopo 6'': chi è Ratkov, il nuovo bomber della Lazio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile