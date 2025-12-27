Domani Cremonese-Napoli, i convocati di Nicola: rientra Bianchetti, out Ceccherini
La Cremonese ha reso noto l’elenco dei convocati in vista della sfida contro il Napoli, in programma domani alle ore 15 allo stadio Zini. Il match è valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Il tecnico Davide Nicola dovrà fare a meno di Ceccherini, fermato dal giudice sportivo e dunque indisponibile per la gara contro gli azzurri. Un’assenza pesante soprattutto sul piano dell’esperienza, in una partita che richiederà grande attenzione difensiva.
La notizia positiva arriva però dal rientro di Bianchetti, tornato a disposizione dopo aver saltato i precedenti impegni contro Torino e Lazio. Il suo recupero offre a Nicola un’opzione in più nel reparto arretrato. Di seguito l'elenco completo.
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava.
DIFENSORI
6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino.
CENTROCAMPISTI
3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 8 Valoti, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze.
ATTACCANTI
10 Vardy, 11 Johnsen, 14 Moumbagna, 19 Sarmiento, 20 Vazquez, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria.