Domani Pisa-Como, i convocati di Fabregas: out Addai, Nico Paz c'è. Torna Diego Carlos
Neanche il tempo di godersi il successo contro l'Udinese che il Como è già impegnato nella preparazione della partita del turno infrasettimanale, in programma domani contro il Pisa. Cesc Fabregas ha appena diramato la lista dei convocati per il match fissato per domani all'Arena Garibaldi.
Da segnalare la prima convocazione per Tornqvist, portiere arrivato a dicembre dopo un prestito. Rientra dalla squalifica Diego Carlos in difesa. A centrocampo c'è Nico Paz. Ancora assente Addai, così come gli altri infortunati. Di seguito l'elenco completo.
PORTIERI: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina
DIFENSORI: Kempf, Valle, Dossena, Ramon, Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt
CENTROCAMPISTI: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, Le Borgne
ATTACCANTI: Douvikas, Rodriguez, Kuhn, Cerri