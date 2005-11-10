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Domani Porto-Napoli, tra poco André Silva presenta il match in conferenza stampa

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Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 13:36Serie A
03.11.2026 13:36Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Domani sera il Porto ospiterà il Napoli all'Estadio do Dragao per la sfida valevole per la quarta giornata della 'Fase Campionato' di Champions League. André Silva, attaccante dei portoghesi ed ex Milan, sarà presente accanto a Francesco Farioli oggi in conferenza stampa per presentare il match. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale dell'incontro coi media.

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