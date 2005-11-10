Domani Porto-Napoli, tra poco André Silva presenta il match in conferenza stampa

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Domani Porto-Napoli, tra poco André Silva presenta il match in conferenza stampaLive TMW
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 13:36Serie A
autore Pierpaolo Matrone
03.11.2026 13:36Serie A
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Domani sera il Porto ospiterà il Napoli all'Estadio do Dragao per la sfida valevole per la quarta giornata della 'Fase Campionato' di Champions League. André Silva, attaccante dei portoghesi ed ex Milan, sarà presente accanto a Francesco Farioli oggi in conferenza stampa per presentare il match. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale dell'incontro coi media.
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