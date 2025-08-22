Domenica Como-Lazio, i convocati di Sarri: assenti Gigot e Isaksen, c'è Vecino

La Lazio inizierà domenica il suo campionato a Como. Maurizio Sarri torna sulla panchina biancoceleste convocando 25 calciatori per la prima giornata di Serie A, lasciando a casa solamente Gustav Isaksen e Samuel Gigot. Il primo rientrerà dopo la sosta perché sta ancora recuperando dalla mononucleosi, il difensore invece, al di là di alcuni problemi alla schiena, è finito sul mercato e la società ha preferito lasciarlo a riposo. A disposizione invece Matias Vecino, le cui condizioni in settimana avevano un po' allarmato. Con le operazioni in entrata bloccate, la rosa è quella dello scorso anno, con Cataldi rientrato a Roma dopo il prestito alla Fiorentina.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Luca Pellegrini, Nuno Tavares, Romagnoli, Provstgaard

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino, Rovella, Belahyane

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Zaccagni.