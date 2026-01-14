Tzolis reagisce al rosso per Campbell: colpisce il braccio dell'arbitro con il cartellino in mano

Un inizio 2026 da dimenticare per il Bruges, eliminato in Coppa del Belgio dallo Charleroi. La partita si è chiusa nel caos all’ultimo minuto, quando il difensore francese Jules Gaudin ha commesso un fallo di gioco pericoloso trattenendo il maglietta di Shandre Campbell al 90’+5. L’ala sudafricana, entrata pochi minuti prima, ha reagito spingendo violentemente l’ex giocatore del Guingamp a terra.

Subito dopo l’episodio, l’arbitro Erik Lambrechts ha estratto il cartellino rosso per Campbell. A sorpresa, l’attaccante greco Christos Tzolis ha colpito il braccio del direttore di gara come per chiedere di revocare la sanzione. Il gesto gli è costato solo un cartellino giallo, mentre Gaudin è stato ammonito per il fallo iniziale.

Il k.o. rappresenta un nuovo colpo per il Bruges, alle prese con una stagione altalenante e il cambio di allenatore a dicembre, con Nicky Hayen subentrato a Ivan Leko. Nonostante tutto, il capitano Hans Vanaken non drammatizza: "Non è semplice vincere la Coppa due anni di fila. Questo obiettivo è sfumato, ma non aumenta la pressione sul campionato. È solo una motivazione in più per le competizioni rimaste". Tzolis era stato battuto dall’ex compagno Ardon Jashari, trasferitosi al Milan, nel premio riservato al miglior giocatore del campionato belga del 2025. "Sono deluso, non me lo aspettavo. Congratulazioni ad Ardon, ma ora guardo avanti", ha dichiarato il giocatore, pronto a voltare pagina nonostante la doppia batosta.