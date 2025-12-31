Kvara non sostituito a dovere, la titolarità di Elmas. A gennaio occhio a Noa Lang

Ci sono tanti spunti interessanti nell'intervista rilasciata quest'oggi al 'Corriere dello Sport' dal direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Il dirigente campano ha spostato sull'attacco il focus del calciomercato di gennaio, preoccupato soprattutto per i tempi di recupero di un Romelu Lukaku che ha bisogno di ancora un po' di tempo prima di tornare in campo. Perché non sa quando Kevin De Bruyne sarà davvero di nuovo a disposizione: "Tornerà in città nella seconda metà di gennaio, poi inizierà la fase di riatletizzazione", ha detto il DS.

Nel reparto avanzato ci sono poi due casi di mercato, uno ormai chiaro e palese da diversi giorni e un altro che sta emergendo proprio in queste ore. Il primo riguarda Lorenzo Lucca: il Napoli con una buona offerta può andare via. Ma poi anche Noa Lang, olandese arrivato questa estate dal PSV Eindhoven per 25 milioni di euro. "Arriva da una realtà diversa e ci ha messo un po’ di tempo, ma ha giocato buone partite. Ci aspettiamo e vogliamo di più da lui, ma non abbiamo preso decisioni a priori. Il gruppo viene prima del singolo: se lo capiscono è bene, altrimenti faremo scelte legate al momento", ha detto Manna. Lang che era già un obiettivo di calciomercato lo scorso gennaio, subito dopo la cessione di Kvaratskhelia. In quella occasione però il PSV decise di non cederlo, avallò la sua partenza solo a fine stagione. Con lui il Napoli pensava di aver sostituito il georgiano, ma anche su questo aspetto è tornato lo stesso uomo mercato partenopeo. "Gennaio è sempre rischioso, l’anno scorso abbiamo venduto il calciatore più importante e forse non l’abbiamo ancora sostituito all’altezza".

Kvaratskhelia non sostituito a dovere è forse il messaggio più importante che apre alla cessione di Lang. Sicuramente alla possibilità che sulla fascia sinistra arrivi anche un altro calciatore. Anche perché pure l'impiego dell'olandese parla chiaro: nonostante il passaggio al 3-4-2-1, a un modulo molto più congeniale alle sue caratteristiche, l'ex PSV non è sempre titolare. Tutt'altro. In entrambe le sfide di Supercoppa è partito Elmas dal primo minuto e a Cremona Lang nemmeno c'era. Occhio insomma al suo futuro: sicuramente non è nella lista degli incedibili.