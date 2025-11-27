Genoa, De Rossi: "Se c'è da intervenire sul mercato lo faremo, c'è disponibilità dal club"

Gennaio, è chiaro, è ancora lontano. Ma il Genoa potrebbe già muoversi sul mercato per rinforzare la rosa. Ne è consapevole mister Daniele De Rossi che, intervenuto oggi in conferenza stampa all'anti-vigilia della sfida casalinga contro il Verona ha commentato: "Ne stiamo parlando col direttore - ha sottolineato il tecnico della formazione rossoblù -. Mancano ancora cinque-sei partite prima di gennaio. Come tutte le altre squadre se c’è qualcosa da fare la faremo, c’è disponibilità da parte della società".

Non lasciare più gli uomini fuori area o alti sui sui calci da fermo a sfavore.

"A volte si fa questa scelta di lasciarne due o tre lontani dall’area ma per far arrivare meno avversari in area. Gli attaccanti forti di testa sono stati sempre messi a marcare in area. Finché marcheremo a zona uno come Colombo, per esempio, ce lo terremo sempre".

Che settimana è stata?

"Non abbiamo avuto tutti a disposizione. Però di base abbiamo avuto un numero tale da lavorare sugli aspetti che chiediamo. Abbiamo lavorato bene. I ragazzi hanno spinto tanto con grande partecipazione nei contenuti tattici. Sono soddisfatto di come lavorano i ragazzi, sono super disponibili nell’alzare l’intensità. Stiamo arrivando bene alla gara".

Leggi la conferenza stampa di Daniele De Rossi