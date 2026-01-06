Dossena: "Il Torino ha un gran potenziale. L'Udinese non crede in sé stessa". Poi esalta Zaniolo

In vista della sfida di campionato tra Torino e Udnese, in programma a domani sera a partire dalle 20:45, ai microfoni del Messaggero Veneto è intervenuto il doppio ex della gara Giuseppe Dossena. Queste le sue considerazioni su granata: "Con il Verona è stata una vittoria figlia della ritrovata competitività di una squadra che ora può finalmente dimostrare tutto il suo valore, un potenziale che tra l’altro è ben distribuito nei reparti e che a mio avviso fa soprattutto perno sull’attacco".

Ben diverso, invece, il giudizio sui friulani: "Purtroppo non c’è molto da aggiungere a quanto stiamo vedendo da un anno a questa parte, visto che l’Udinese fatica a trovare una continuità nonostante le buone potenzialità. A Como è mancata come altre volte, magari in modo meno plateale di Firenze, ma è mancata ancora, e specie nel primo tempo. Ho davvero l’impressione che questa squadra possa fare di più, ma che a volte stenti a credere in se stessa fino in fondo".

Dossena, infine, chiosa con un attestato di stima per Zaniolo: "Sta proprio facendo bene. E voglio sperare che in questo suo cambiamento ci sia proprio la novità di Udine, ambiente e piazza che permette rinascite importanti. Non dimentichiamoci anche che Zaniolo da giovanissimo ha dovuto recuperare da un paio di infortuni molto problematici come i legamenti. Nazionale? In questo momento c'è bisogno di tutti, e se il recupero prosegue così direi di sì".