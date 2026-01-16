TMW
Douglas Costa riparte dal Chievo: l'ex Juve ha firmato fino a giugno. Poi volerà da Balotelli
TUTTO mercato WEB
Adesso non c’è più alcun dubbio, Douglas Costa torna in Italia, ma in Serie D. Il fantasista brasiliano, dal 2017 al 2020 alla Juventus, ha firmato pochi minuti fa il contratto con il nuovo ChievoVerona. Il classe ’90 era svincolato dopo l’esperienza al Sydney FC e vestirà la maglia del club veneto fino al termine della stagione.
L’accordo con i clivensi prevede infatti giugno come scadenza finale, ma il legame con la proprietà andrà oltre. Da luglio, infatti, Douglas Costa raggiungerà Mario Balotelli a Dubai, per trasferirsi all’Al-Ittifaq, club emiratino di proprietà dell’imprenditore italiano Pietro Laterza, patron anche del Chievo.
