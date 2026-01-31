Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Douglas Costa torna in Italia al Chievo: "I momenti più belli in Italia? Alla Juve con Allegri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Claudia Marrone
Oggi alle 16:41Serie D
Claudia Marrone

Era stato annunciato lo scorso 16 gennaio, e adesso arriva anche la possibilità di vederlo in campo, perché Douglas Costa è tornato in Italia cinque anni dopo l'ultima volta, e lo ha fatto per sposare il progetto Chievo Verona.

Ai microfoni di Sky Sport, queste le sue prime parole all'arrivo a Malpensa. "Sono felice di essere tornato in Italia, un paese che mi ha accolto sempre bene. L’esperienza più bella vissuta? I gol segnati con la Juve. che seguo sempre. Allegri con me ha dato tutto e anche io con lui sono stato bravissimo. Il Brasile? Penso che possa vincere se scende bene in campo, in caso contrario sarà difficile. A ogni modo, ora, aspetto solo di tornare in campo per rispondere al meglio”.

Non resta quindi che attendere per vedere il suo ritorno in campo.

