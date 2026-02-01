Douglas Costa racconta: "Alla Juve grazie a Alex Sandro. Con Allegri correvo tantissimo"

Mancava tanto l’Italia a Douglas Costa. L’ex giocatore della Juventus ha firmato un contratto di sei mesi in Serie D al Chievo prima di approdare a Dubai. Intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il brasiliano ha commentato come abbia incontrato tanti italiani per il mondo che gli hanno voluto sempre bene: "Con la Juventus ho giocato tre stagioni fantastiche. Prima di arrivare a Verona abbiamo fatto tappa a Torino. Ho rivisto i luoghi a cui sono affezionato. Questo Paese è nel mio cuore".

Il giocatore ha poi raccontato come con Alex Sandro abbia un rapporto speciale: "Abbiamo giocato insieme alla Juventus, in Nazionale, siamo pure vicini di casa in Brasile. Era felice per la mia nuova avventura. Douglas Costa racconta come l’avventura in bianconero sia proprio arrivata grazie all’esterno sinistro. C’erano stati dei contatti con l’Inter, mi chiamò l’allora direttore sportivo Fabio Paratici: erano decisi a prendermi. Così accettai la Juventus".

Infine un ricordo della sua esperienza alla Juve con Massimiliano Allegri: "Con lui correvo tantissimo e avevo tanta libertà, mi ripeteva però di aiutare sempre la difesa. In quegli anni abbiamo vinto tantissime partite e altri tre scudetti. Eravamo quasi invincibili. Ricordo l’incredibile 2-3 contro l’Inter a San Siro nel 2018, quando realizzai la prima rete e Higuain la ribaltò all’89’".