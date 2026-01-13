Douglas Luiz può essere la toppa del centrocampo che la Juventus sta cercando?

Douglas Luiz può tornare alla Juventus? Non è una situazione da scartare a priori, perché il Nottingham Forest sta lavorando per capire se c'è margine di manovra per risolvere il prestito del brasiliano, pagato 3 milioni e con un obbligo di riscatto da 25 nel momento della quindicesima presenza da oltre 45 minuti.

La domanda ora potrebbe essere un'altra. In un centrocampo che funziona come quello di Luciano Spalletti, Douglas Luiz potrebbe riprendersi il suo spazio? Perché a giugno sarà a bilancio per circa 28 milioni di euro e può essere una cifra accessibile qualora dovesse ritrovare continuità, sia nel minutaggio che nel gioco. La Juve sta cercando una soluzione tampone per quel ruolo (Frattesi piace, ma non c'è offerta) e sarebbe una seconda opportunità dopo un anno non straordinario come lo scorso.

Il problema, al netto della questione economica per cui per Comolli ogni euro vale, è capire se fisicamente Douglas Luiz sta finalmente bene. Dopo un inizio discreto al Nottingham è finito sempre di più in panchina, oppure in tribuna proprio per una questione di infortuni. Dall'altro lato rischiare continuamente di lasciarlo in Premier - dove gioca sì e no - e rivederlo di nuovo a Torino nella prossima annata sarebbe anche peggio, perché il capitale sarebbe ulteriormente svalutato.