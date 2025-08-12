Douglas Luiz può essere una risorsa? Un anno fa faceva il trequartista con Thiago

La stagione scorsa Douglas Luiz non ha mai giocato due partite consecutive da titolare. Eppure era stato pagato 51,5 milioni di euro dall'Aston Villa, seppur in uno scambio da plusvalenze con Barrenechea e Iling Jr, oltre a uno stipendio decisamente alto. Difficile pensare ora che ci possa essere un'offerta a titolo definitivo intorno ai 40 milioni, sebbene il Nottingham Forest sia più che interessato.

Chiaro che lui, come Vlahovic, stiano bloccando il mercato in entrata. Però potrebbe anche essere una risorsa, visto che un anno fa faceva il trequartista con Thiago Motta, nelle prime uscite. Domenica Tudor ha parlato anche della possibilità di essere inserito al posto di Yildiz: di fatto con tre competizioni anche Douglas può avere il suo spazio. Soprattutto dopo un anno di ambientamento in più: poi certo, se dovesse arrivare una proposta da parte del Forest vagamente accettabile - e non un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo con la Champions - ecco che tutto si muoverà.

Insomma, come per Koopmeiners il prezzo alto di acquisto blocca una sua cessione, ancor più dell'ingaggio comunque non indifferente. Per sostituirlo però ne servirebbe un altro con cifre più o meno simili. L'unico fattibile è Matt O'Riley, del Brighton, oppure Kessie: gli altri, da Hjulmand a Tonali, sono troppo costosi.