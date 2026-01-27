Douvikas colpisce il palo, Sergi Roberto si avventa e pareggia: 1-1 tra Fiorentina e Como
TUTTO mercato WEB
Arriva dopo 12 minuti il pareggio del Como. Sugli sviluppi di un corner Douvikas svetta di testa su Ndour colpendo il palo interno. La palla rimane lì, ne consegue una mischia sulla quale Sergi Roberto è il più lesto insaccando a porte vuota. È 1-1 al Franchi.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
2 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile