Due nuovi soci per il Cagliari: chi sono Maurizio Fiori e Prashant Gupta

Nella giornata di oggi il Cagliari ha formalizzato la cessione di una quota minoritaria - definita qualificata nel primo annuncio al riguardo -, con il contestuale ingresso di Maurizio Fiori e Prashant Gupta, i due imprenditori che guidano la cordata entrata nella compagine societaria sarda.

Chi sono Fiori e Gupta. Fiori è Managing Director di Praxis Capital Management, hedge fund globale con sede a Chicago, dove guida la divisione Private Markets. È anche CIO di Argos Investment Management, con oltre 1 miliardo di dollari in gestione in investimenti alternativi. Ha iniziato la carriera in Olivetti, per poi entrare in Marquette Partners, una delle principali società di trading proprietario a livello mondiale. In qualità di partner, ha guidato l’espansione internazionale dell’azienda con sedi a Londra, Francoforte, Parigi, Milano e Seul. Dopo Marquette, ha investito in vari settori, tra cui food & beverage, beni di lusso, ospitalità e real estate. Si è laureato con lode alla Washington State University, con specializzazione in International Business and Finance e minor in Economia e Studi Giapponesi.

Prashant Gupta, CFA, è un imprenditore di successo con oltre 25 anni di esperienza nel mondo degli investimenti. È co-fondatore di Lancium Inc., azienda di infrastrutture tecnologiche specializzata nell’integrazione di data center su larga scala nei sistemi elettrici. È stato CFO di un family office legato a una delle principali famiglie della Forbes 400, e in precedenza partner e CFO di un hedge fund multi-strategy a Chicago. Laureato con lode in Accounting presso l’Università della Virginia, è stato insignito di una laurea honoris causa dalla Muskingum University, dove si era precedentemente laureato summa cum

laude.

Dettagli dell’operazione. L’operazione è stata seguita dallo studio legale Hogan Lovells, con il coordinamento di Paola Barometro ed Eric Andalman. Le attività di due diligence fiscale, finanziaria e commerciale sono state condotte dal Deloitte Sports Business Group e da Sergio Martone di Studio Business Consulting (Milano). Cagliari Calcio è stato assistito dall’Avv. Antonio Romei dello Studio BDL di Roma, già vicepresidente della Sampdoria.