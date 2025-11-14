Due rinnovi su quattro in dirittura nel Milan: Saelemaekers triplica il suo ingaggio

Il Milan ha trovato nuova linfa in questo avvio del nuovo corso con Max Allegri in panchina, tanto da essere tornato nelle posizioni di lotta per il vertice. Non c'è certezza che il passo Scudetto dei rossoneri possa proseguire immutato fino al termine del ballo, ma di certo c'è che le spettrali sensazioni lasciate in eredità dalla passata stagione sono al momento solo un lontano ricordo.

Con il passato alle spalle e un futuro tutto da scrivere, per i dirigenti del Milan arriva il momento di concentrarsi sulle vicende del presente. E, come ogni autunno che si rispetti, questo significa attivarsi sul fronte dei rinnovi di contratto. Ci sono almeno quattro situazioni che necessitano di un intervento tempestivo.

Procedendo con il criterio temporale a dettare l'impellenza, il primo rinnovo che il Milan dovrebbe affrontare è quello di Mike Maignan. Anche perché il contratto del portiere francese scade la prossima estate, e da febbraio sarebbe libero di firmare con chi vuole a costo zero, almeno sul cartellino. Ha un anno in più di contratto (due, se si considera l'opzione) Pulisic, ma la bontà delle sue prestazioni e la centralità nel progetto rossonero stanno spingendo la dirigenza del Diavolo a provare ad accelerare nel renderlo il più pagato della squadra.

I fronti di rinnovo più caldi del Milan, però, riguardano altri due giocatori. Sono piuttosto vicine le fumate bianche per Alexis Saelemaekers, che arriverà a percepire oltre 4 milioni di euro netti, triplicando di fatto il suo attuale stipendio, e del difensore inglese Fikayo Tomori, con conferma dell'ingaggio da 3,5 milioni.