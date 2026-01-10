Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, prosegue la 21ª giornata: per il Trapani sfida da playout col Latina. Il programma completo

© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
Oggi alle 09:49Serie C
Claudia Marrone

Con la serata di ieri, si è ufficialmente alzato il sipario sulla 21ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi come di consueto nella serata di lunedì, quando andranno in scena due interessanti confronti del Girone C che potrebbero dare un cambio abbastanza sensibile alla classifica del raggruppamento, riscritta due giorni fa a seguito di un'ulteriore penalità del Trapani, che ha ora un -15 da dover fronteggiare.

Di seguito, il punto della situazione:

21ª GIORNATA – 9-10-11-12 GENNAIO 2026
GIRONE A
Sabato 10 gennaio
Ore 14.30 - Albinoleffe – Pro Vercelli
Ore 14.30 - Giana Erminio – Renate
Ore 14.30 - L.R. Vicenza – Ospitaletto Franciacorta
Ore 14.30 - Union Brescia – Trento
Ore 17.30 - Pergolettese – Lumezzane
Ore 17.30 - Pro Patria – Inter U23
Domenica 11 gennaio
Ore 14.30 - Alcione Milano – Cittadella
Ore 14.30 - Novara – Dolomiti Bellunesi
Ore 14.30 - Virtus Verona – Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 - Lecco – Triestina

Classifica: Vicenza 50, Union Brescia 39, Lecco 38, Cittadella 35, Alcione Milano 30, Trento 30, Renate 28, Inter U23 28, Pro Vercelli 27, Giana Erminio 26, Arzignano Valchiampo 24, Dolomiti Bellunesi 24, Ospitaletto 23, Lumezzane 23, Novara 22, AlbinoLeffe 21, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocata
Ascoli – Ternana 1-0
64' D'Uffizi
Sabato 10 gennaio
Ore 14.30 - Torres – Campobasso
Ore 17.30 - Ravenna – Forlì
Domenica 11 gennaio
Ore 12.30 - Livorno – Juventus Next Gen
Ore 14.30 - Carpi – Pianese
Ore 17.30 - Arezzo – Pontedera
Ore 17.30 - Perugia – Bra
Ore 17.30 - Sambenedettese – Gubbio
Ore 20.30 - Pineto – Guidonia Montecelio
Riposa: Vis Pesaro

Classifica: Arezzo 43, Ravenna 41, Ascoli 37*, Pineto 31, Vis Pesaro 27, Guidonia Montecelio 27, Ternana 26*, Carpi 26, Campobasso 26, Pianese 26, Juventus Next Gen 24, Forlì 24, Livorno 19, Gubbio 19*, Sambenedettese 19, Perugia 18, Bra 16, Torres 14, Pontedera 14

* una gara in meno
** una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocata
Audace Cerignola – Potenza 4-0
21' Gambale, 24' Parlato, 56' D'Orazio, 62' Ligi
Sabato 10 gennaio
Ore 14.30 - Latina – Trapani
Ore 17.30 - Crotone – Team Altamura
Ore 17.30 - Sorrento – Foggia
Domenica 11 gennaio
Ore 12.30 - Casarano – Atalanta U23
Ore 14.30 - Catania – Cavese
Ore 14.30 - Monopoli – Siracusa
Ore 17.30 - Casertana – Benevento
Lunedì 12 gennaio
Ore 20.30 - Giugliano – Picerno
Ore 20.30 - Salernitana – Cosenza (Diretta Rai Sport)

Classifica - Benevento 44, Catania 42, Salernitana 38, Casertana 38, Cosenza 36, Monopoli 30, Crotone 28, Audace Cerignola 28*, Casarano 28, Potenza 26*, Atalanta U23 22, Cavese 21, Sorrento 21, Siracusa 21, Team Altamura 20, Trapani 19, Latina 19, Foggia 19, Giugliano 16, Picerno 15

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

