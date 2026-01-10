Dopo la sosta invernale, torna in campo la Serie B. Al via questo pomeriggio la 19ª giornata

Smaltita la sosta invernale, tornerà a partire da questo pomeriggio il campionato di Serie B, che manderà in campo la 19ª giornata della stagione, l'ultima del girone di andata, che consentirà di tracciare un primo bilancio dell'anno 2025-2026. Da questo turno, tra l'altro, importantissima novità, perché nei giorni scorsi la Lega Serie B ha fatto sapere che il suo canale ufficiale, LaB Channel, ha consolidato la sua distribuzione internazionale coprendo 10 Paesi europei, anche con la distribuzione attraverso Prime Video: le nazioni coinvolte sono Spagna, Germania, Austria, Francia, Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, Andorra e Principato di Monaco.

Intanto, andiamo a guardare anche quello che è il programma di suddetto turno, che si concluderà poi domenica:

SERIE B - 19ª GIORNATA

Sabato 10 Gennaio 2026

Ore 15.00 Avellino – Sampdoria

Ore 15.00 Carrarese - Bari

Ore 15.00 Frosinone – Catanzaro

Ore 15.00 Reggiana – Venezia

Ore 15.00 Südtirol – Spezia

Ore 15.00 V. Entella – Monza

Ore 17.15 Juve Stabia – Pescara

Ore 19.30 Cesena – Empoli

Domenica 11 Gennaio 2026

Ore 15.00 Mantova – Palermo

Ore 17.15 Padova – Modena

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Frosinone 38

Monza 37

Venezia 35

Palermo 33

Catanzaro 31

Cesena 31

Modena 29

Juve Stabia 26

Empoli 24

Padova 22

Avellino 22

Reggiana 20

Carrarese 20

Spezia 17

Bari 17

Sampdoria 17

Südtirol 16

Virtus Entella 16

Mantova 15

Pescara 13