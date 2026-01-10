Dopo la sosta invernale, torna in campo la Serie B. Al via questo pomeriggio la 19ª giornata
Smaltita la sosta invernale, tornerà a partire da questo pomeriggio il campionato di Serie B, che manderà in campo la 19ª giornata della stagione, l'ultima del girone di andata, che consentirà di tracciare un primo bilancio dell'anno 2025-2026. Da questo turno, tra l'altro, importantissima novità, perché nei giorni scorsi la Lega Serie B ha fatto sapere che il suo canale ufficiale, LaB Channel, ha consolidato la sua distribuzione internazionale coprendo 10 Paesi europei, anche con la distribuzione attraverso Prime Video: le nazioni coinvolte sono Spagna, Germania, Austria, Francia, Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, Andorra e Principato di Monaco.
Intanto, andiamo a guardare anche quello che è il programma di suddetto turno, che si concluderà poi domenica:
SERIE B - 19ª GIORNATA
Sabato 10 Gennaio 2026
Ore 15.00 Avellino – Sampdoria
Ore 15.00 Carrarese - Bari
Ore 15.00 Frosinone – Catanzaro
Ore 15.00 Reggiana – Venezia
Ore 15.00 Südtirol – Spezia
Ore 15.00 V. Entella – Monza
Ore 17.15 Juve Stabia – Pescara
Ore 19.30 Cesena – Empoli
Domenica 11 Gennaio 2026
Ore 15.00 Mantova – Palermo
Ore 17.15 Padova – Modena
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Frosinone 38
Monza 37
Venezia 35
Palermo 33
Catanzaro 31
Cesena 31
Modena 29
Juve Stabia 26
Empoli 24
Padova 22
Avellino 22
Reggiana 20
Carrarese 20
Spezia 17
Bari 17
Sampdoria 17
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Mantova 15
Pescara 13
