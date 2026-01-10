Pavlovic come Maspero? L'ex Toro: "Furbata del difensore, ma Stanciu è stato superficiale"

"È puro istinto, intuizione. Protestare non ha senso, 'scavare' è l’unico modo per disturbare l’avversario". Parola di Riccardo Maspero. L'ex giocatore del Torino ricorda l'episodio in quel derby quando scavò la "buca" prima del calcio di rigore che Salas tirò alle stelle, esattamente come giovedì sera fece Stanciu: "Ma l’errore è di Stanciu - sottolinea l'ex granata ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport - come nel mio caso fu di Salas. Ed è grave. Perché un giocatore deve sempre controllare il dischetto. Pavlovic ha fatto una furbata, ma il giocatore del Genoa è stato superficiale".

L'ex calciatore racconta come in quei momenti sei comandato dalla rabbia e della frustrazione di poter perdere all’ultimo visto che nel suo caso aveva appena segnato il gol del 3-3 in un derby di Torino. "Passano pochi minuti e l’arbitro dà un rigore alla Juve. Io ero furioso. Avevamo rimontato tre gol e stavamo per buttarla al 90’. Un po’ come il Milan ieri dopo la rete di Leao".

Una sorta di "mossa della disperazione" quella tentata da Maspero quando mancavano una manciata di minuti alla fine della partita. "E andò bene - ha concluso l'ex Toro -. Come ieri è andata bene al difensore serbo".