Dumfries out, l'Inter non temporeggia: ritorno di fiamma per Perisic, la sua posizione

Denzel Dumfries potrebbe tornare prima di quanto previsto. "Siamo ottimisti", ha dichiarato giusto ieri sera, prima dell'1-0 dell'Inter contro il Lecce Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro. Intanto mancherebbe ancora un mese e mezzo sulla carta per ristabilirsi completamente dall'infortunio alla caviglia e per questo la dirigenza di Viale della Liberazione vorrebbe garantirsi sempre un'opzione di copertura sull'out destro.

Chi? Un profilo preferibilmente pronto, al campionato italiano e ad un ambiente come Appiano Gentile e l'Inter, carichi di pressioni e aspettative. Secondo il Corriere dello Sport chi potrebbe fare al caso dei meneghini potrebbe essere proprio un ex nerazzurro come Ivan Perisic: l'esterno 36enne croato ha lasciato bei ricordi a Milano e come già ampiamente dimostrato in passato è altamente adattabile su entrambi i lati del campo.

Stando a quanto riferito dal quotidiano romano, come soluzione nel breve termine, per coprire il vuoto di Dumfries, sarebbe logica. E per questa ragione qualche sondaggio è stato consumato, senza tuttavia trovare riscontro da parte del PSV Eindhoven, che ne detiene il cartellino fino al 30 giugno 2027. Al contrario, invece, Perisic sarebbe emozionato anche all'idea di tornare all'Inter. Al momento la squadra olandese sta lottano per la qualificazione ai playoff di Champions League e a fine mese la situazione potrebbe mutare in maniera rilevante.