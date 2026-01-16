TMW News E’ il Milan l’anti-Inter. Il mercato della Juve

Nel corso del TMW News spazio a tutte le considerazioni sulla lotta scudetto alla luce della vittoria del Milan contro il Como. I rossoneri adesso sono a tre punti di distanza dalla capolista Inter e si propongono come veri antagonisti alla squadra di Chivu. Nel corso della puntata si parla anche del mercato della Juve attraverso una serie di interviste.

Allegri e il messaggio all'Inter

Il tecnico del Milan non fa proclami: "No, nessun messaggio. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi, mancano ancora tanti punti. Arrivare nelle prime quattro e fare la Champions l'anno prossimo sarebbe un bellissimo risultato. Bisogna stare zitti e pedalare, non parlare e stare concentrati sull'obiettivo finale". Poi parlando a Sky dell'importanza di Maignan dice: "Se ci sono giocatori da 100 milioni e da 1 milione, ci sarà un motivo? Quelli da 100 milioni li tieni in campo e hai più probabilità di vincere le partite. Giusto che il Milan abbia dei grandi giocatori e altri giovani che possano migliorare e si abituano a giocare per vincere".

