Messi: "Mi sarebbe piaciuto fare tutta la mia carriera al Barcellona. L'addio è stato atipico"

Leo Messi è il Barcellona. Due storie legate da un filo rosso, anzi blaugrana. E proprio la "Pulce" è stata insignita dal quotidiano Sport del premio "Giocatore più amato nella storia del Barça". Queste le sue parole a riguardo: "Abbiamo vissuto tante cose insieme belle e meno belle, ma è normale che in una carriera così lunga non tutto sia rose e fiori e che si attraversino momenti difficili. Va bene così, è la mia casa, il mio posto, la mia gente. Mi sarebbe piaciuto fare tutta la mia carriera lì senza dover andare in un altro club.

Purtroppo, le cose sono andate diversamente, ma rimarrà per sempre il ricordo di tutti i momenti che abbiamo condiviso. Sono grato per questo. Ho dovuto lasciare il club senza pubblico a causa dell’anno della pandemia, quindi è stato anche un anno atipico. Ho tanti bei ricordi, quindi grazie mille a tutta la gente di Barcellona. E, ovviamente, anch’io ho un affetto molto speciale per tutto questo.

Ovviamente tornerò. Sarò presente allo stadio come un tifoso qualsiasi, seguendo la squadra, il club, e facendo il tifo come tutti gli altri. Per il momento resterò negli USA ancora per qualche anno ma torneremo a Barcellona, perché, come ho sempre detto, è il mio posto, la mia casa".