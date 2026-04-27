È un Cagliari-Atalanta per centravanti: Mendy ne fa 2, Scamacca replica. È 2-2 al 45'
Primo tempo scoppiettante alla Unipol Domus Arena, con il Cagliari già sul doppio vantaggio dopo 8 minuti con la doppietta di Mendy e rimontato nei 5 minuti finali dalla doppietta di Scamacca, che permette all'Atalanta di andare all'intervallo sul 2-2.
Partenza a gas dei padroni di casa, già avanti dopo 13 secondi grazie al primo gol in Serie A del classe 2007 Paul Mandy, bravissimo a svettare di testa e a incornare in rete il cross al bacio di Adopo. Non contento il 19enne realizza il raddoppio appena 7 minuti più tardi, ribadendo in porta un pallone rimasto in area a seguito di una respinta di Carnesecchi. Il doppio schiaffo non scuote l'Atalanta, che anzi va vicinissima a prendere il tris al 29' al termine di un'azione perfetta dei sardi, con Mendy ed Esposito che mettono Adopo in condizione di calciare. Il centrocampista però pecca d'altruismo e prova a servire Deiola, anticipato da Scalvini.
In una prima frazione tutta di marca rossoblù, ecco arrivare in cinque minuti la doppietta di Gianluca Scamacca che ribalta tutto: al 41' il centravanti riceve in area da De Ketelaere e lascia andare un destro a giro al bacio da posizione defilata che si infila sul palo lontano della porta difesa, passano poco meno di 5 minuti e Bellanova innesca Scalvini, che crossa con precisione al centro dove Scamacca calcia di prima intenzione per il gol del 2-2.