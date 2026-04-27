Lazio, Sarri: "Per costruire qualcosa dobbiamo giocare come mercoledì. Sorpreso da Rovella"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del match contro l'Udinese: "Non ci sono messaggi diversi da quello che ho dato, ovvero che bisogna dimenticarci di quello che abbiamo fatto e bisogna pensare a quello che c'è da fare. Ci sono partite di campionato, bisogna andare a diritto per fare un buon finale di stagione".

Con quale obiettivo?

"L'obiettivo di costruire qualcosa e a livello di mentalità lo costruiamo se continuiamo a giocare come mercoledì".

Rovella è tra i convocati. Potete contare su di lui?

"Mi ha sorpreso perché in allenamento è molto libero, sia fisicamente che mentalmente. Chiaramente quest'anno ha fatto 4-5 spezzoni di partita e si deve ricondizionare dal punto di vista fisico".