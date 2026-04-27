Cagliari, problemi muscolari per Mendy, Borrelli e Rodriguez: le loro condizioni

Gioiscono solo in parte Paul Mendy e Gennaro Borrelli, protagonisti assoluti della vittoria messa a segno dal Cagliari contro l'Atalanta ma costretti entrambi a lasciare il campo a causa di problemi fisici.

Per il classe 2007 autore della doppietta che ha sbloccato il match, fastidio muscolare ad una coscia che sarà valutato nei prossimi giorni. Anche l'attaccante campano autore del gol decisivo del match ha riportato un problema muscolare che lo ha costretto a chiedere immediatamente il cambio.

Saranno infine monitorate anche le condizioni di Juan Rodriguez, uscito nel corso della sfida contro i nerazzurri per problemi muscolari. Il difensore uruguayano ha lasciato il terreno di gioco al 73' ed è stato sostituito da Dossena.