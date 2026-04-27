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Serie A, la classifica aggiornata: Atalanta, l'Europa (League) si allontana. Cagliari quasi salvo

Serie A, la classifica aggiornata: Atalanta, l'Europa (League) si allontana. Cagliari quasi salvoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 20:35Serie A
Dimitri Conti

Vittoria preziosissima per il Cagliari, che batte 3-2 l'Atalanta nel penultimo match della 34^ giornata di Serie A e si avvicina sensibilmente alla salvezza, visto che adesso i sardi vantano 8 punti di margine sulla zona rossa, quando ne rimangono in palio in totale appena 12.

Risultato molto negativo invece per l'Atalanta, che deve così di fatto abbandonare le velleità di qualificarsi all'Europa League. Per la Dea sarà al massimo soltanto qualificazione in Conference, a patto che venga confermato il 7° posto attuale e non sia la Lazio a vincere la Coppa Italia, bensì l'Inter.

La classifica aggiornata di Serie A
Inter 79 (34 partite giocate)
Napoli 69 (34)
Milan 67 (34)
Juventus 64 (34)
Como 61 (34)
Roma 61 (34)
Atalanta 54 (34)
Bologna 48 (34)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 46 (34)
Udinese 43 (33)
Parma 42 (34)
Torino 41 (34)
Genoa 39 (34)
Fiorentina 37 (34)
Cagliari 36 (34)
Lecce 29 (34)
Cremonese 28 (34)
Verona 19 (34)
Pisa 18 (34)

Serie A, i risultati della 34ª giornata
24/04/2026 Napoli-Cremonese 4-0
25/04/2026 Parma-Pisa 1-0
25/04/2026 Bologna-Roma 0-2
25/04/2026 Verona-Lecce 0-0
26/04/2026 Fiorentina-Sassuolo 0-0
26/04/2026 Genoa-Como 0-2
26/04/2026 Torino-Inter 2-2
26/04/2026 Milan-Juventus 0-0
27/04/2026 Cagliari-Atalanta 3-2
27/04/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Udinese (DAZN/SKY)

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