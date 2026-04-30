TMW Elezioni FIGC, oggi il grande favorito? Allenatori e calciatori scelgono tra Abete e Malagò

A 53 giorni dal 22 giugno, data delle prossime elezioni federali, la Figc potrebbe avere già oggi un grande favorito per la vittoria. Governo - che spinge per il commissariamento, nonostante dal Coni abbiano sempre ribadito che manchino i presupposti - permettendo. Nella giornata di oggi, infatti, assocalciatori e assoallenatori dovrebbero esprimere una preferenza, sebbene mediatica e non ufficiale, nei confronti di uno tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, a oggi i due candidati soltanto potenziali perché non hanno ancora depositato le rispettive candidature (scadenza 13 maggio).

Nelle scorse settimane, i vertici delle due associazioni di categoria (l’AIC guidata da Umberto Calcagno e l’AIAC presieduta da Renzo Ulivieri) hanno incontrato in due occasioni sia Malagò sia Abete, per confrontarsi e discutere dei programmi e delle rispettive priorità. Tra ieri e oggi, entrambe le associazioni hanno portato avanti le consultazionii interne (a votare non sono i direttivi, ma delegazioni di 26 delegati per l’AIAC e 52 per l’AIC), oggi dovrebbero chiudere il cerchio.

Il voto di calciatori e allenatori non è rilevante, di più: votano storicamente insieme - nel 2017 si separarono tra Tavecchio e Abodi, ma rimarrà un unicum - e valgono il 30% del peso elettorale. Chi porta a casa il loro voto, in sostanza, ha altissime probabilità di vincere, nella corsa a Via Allegri: i confronti con i due candidati avevano fatto segnare un certo vantaggio per Malagò, nelle prossime ore si capirà se quei segnali avranno trovato conferma.