Endrick al Milan: due colpi di scena dal Brasile. Cardinale spende tanto
Antonello Gioia
Il Milan sogna Endrick, Gerry Cardinale vorrebbe prendere Endrick, ma c'è l'ombra ingombrante di Mourinho a oscurare il tutto. È questa, per sommi capi, la situazione del calciomercato rossonero in ottica attaccante per gennaio. Dal Brasile, però, sono arrivate due conferme piuttosto attendibili sul fatto che l'affare si possa ancora fare.
IL MILAN CI PROVA PER ENDRICK
Stando a quanto riportato da TNT Sports Brazil attraverso il giornalista Vitor Sergio, il Milan avrebbe intenzione di mettere sul piatto 70 milioni di euro per Endrick: 60 milioni di base fissa più 10 legati ai bonus, proponendo inoltre di ritoccare verso l'alto lo stipendio del ragazzo, superando gli attuali 3,2 milioni netti che guadagna in Spagna. Le Merengues vorrebbero comunque garantirsi una via d'uscita inserendo un diritto di recompra fissato a 85 milioni valido per due stagioni, affiancato dall'opzione di pareggiare qualsiasi futura proposta proveniente da altre società, conservando, dunque, una sorta di controllo sul calciatore.
L'AGENZIA DI ENDRICK SPINGE PER L'ADDIO
Espn aggiunge che il Milan può contare sulla ROC Nation, agenzia del calciatore vicina a Cardinale, che starebbe facendo filtrare un certo malcontento nei confronti del Real Madrid per lo scarso impiego riservato al ragazzo da quando ha fatto ritorno al Santiago Bernabeu dopo l'esperienza in prestito di un anno fa al Lione. La trattativa andrà avanti.