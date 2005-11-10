Come si legge in una nota ufficiale del club, questo pomeriggio, presso la sala stampa di Fainplast, Main Sponsor di prima squadra e settore femminile bianconero, è stato presentato ai media il movimento femminile dell’Ascoli, alla presenza delle tesserate delle selezioni giovanili fino alla prima squadra.

“È un po’ un ritornare all’inizio e ripercorrere una storia - ha esordito Roberta Faraotti, in rappresentanza della Famiglia e dell’azienda Fainplast -. Quella femminile è una realtà che abbiamo visto crescere nel 2019 e accompagnato, oggi è una riaffermazione di questa vicinanza. Vedo moltissime ragazze, mi fa piacere che prenda sempre più piede il calcio femminile, che lo scorso anno a livello nazionale ha avuto più risultati di quello maschile, quindi ogni tanto togliamoci anche qualche sassolino! Fainplast è sempre vicino al mondo dello sport e all’Ascoli Calcio da tantissimi anni. I valori sportivi che il calcio promuove sono importantissimi, per questo la nostra azienda decide di stare accanto a determinati progetti, speriamo che questa realtà possa crescere come numeri e progettualità. Fainplast c’è, lo ribadiamo, speriamo di poter esserci a lungo per il calcio femminile. Grazie anche all’Amministrazione Comunale, sempre vicina sia a noi che al mondo del calcio piceno".

Non sono mancate poi le parole del Direttore Strategico del club Andrea Passeri, in rappresentanza della proprietà: "Ringrazio Roberta, la Famiglia Faraotti e ringrazio Fainplast sia per averci accolto qui sia per aver sposato anche quest’anno tutta la famiglia Ascoli Calcio, compreso il progetto del femminile, che per noi continua ad essere un punto importante. A volte il femminile sembra essere in ombra rispetto al calcio maschile, che per numeri è un po’ ingombrante, ma per noi è un impegno nel quale crediamo, intanto perché lo sport riesce a trasmettere valori importanti e poi perché riteniamo che abbia un valore culturale e sociale: riuscire a raccogliere un numero significativo di tesserate e continuare a costruire un percorso sportivo, anche per il calcio femminile, non è scontato in una realtà piccola come quella di Ascoli e della provincia. Vi auguro che il percorso che farete con noi possa restituirvi sempre più soddisfazioni sportive, ma, soprattutto, che possa lasciarvi valori importanti per la vostra crescita e per la vita”.

Presente anche l'assessore allo Sport Domenico Stallone che, dopo aver portato i saluti del Sindaco Fioravanti, ha dichiarato: “È un momento bello per Ascoli, è vero che la tradizione del calcio c’è da sempre, l’Ascoli è la società che ci ha fatto conoscere in tutta Italia e di questo siamo molto orgogliosi, ma ancor più lo siamo del movimento femminile. È vero che in passato l’Ascoli Calcio Femminile fu una delle prime a formarsi e rappresentò un fatto storico, ma rispetto a oggi non esisteva il settore giovanile femminile. Oggi ci sono 70 tesserate, un numero importante, che testimonia la differenza culturale rispetto a qualche tempo fa, basti pensare ai risultati che ha ottenuto la Nazionale di Soncin che vorremmo portare qui ad Ascoli, dopo aver ospitato l’Under 20 e l’Under 21 maschili. È una promessa che facciamo come amministrazione. Ringraziamo la Famiglia Faraotti e Fainplast per tutto quello che fa, non solo per l’Ascoli Calcio, ma per la nostra città. Ogni volta che c’è qualcosa che riguarda il sociale, la cultura e lo sport, la Famiglia Faraotti è sempre presente. Il secondo grazie va alla Famiglia Passeri, che continua a credere nella presenza nella nostra città, dimostrando di volersi radicare sul territorio creando una continuità”.

L’ultimo intervento è stato quello del Responsabile del Settore Femminile Giulio Halasz: “Avere un settore femminile di circa 70 ragazze è sicuramente importante per una realtà piccola come Ascoli, va dato merito anche a chi fino ad oggi ha portato avanti le squadre femminili, mi riferisco al Mister Giacomo Renga. Il movimento femminile è in crescita, ma non dobbiamo fermarci, c’è quindi bisogno dell’attenzione di tutti. Se non abbattiamo la differenza fra calcio maschile e femminile facciamo fatica, anche a livello di introiti. Non è scontato avere alle spalle un club come l’Ascoli e aziende come Fainplast che ci sostengono. Ringrazio le ragazze, che si stanno comportando benissimo dentro e fuori dal campo. La prima squadra ha fatto molto bene nelle prime due giornate del campionato di Eccellenza, sabato al Picchio ci sarà un match molto importante con la Maceratese. L’Under 17 è in testa alla classifica, l’Under 15 sta facendo bene nel distretto delle Marche”.

Al termine della conferenza Andrea Passeri ha consegnato a Roberta Faraotti la maglia bianconera personalizzata col numero 10, prima delle foto di gruppo con tutte le tesserate.