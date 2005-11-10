In attesa di capire chi sarà il nuovo diez dell'Argentina dopo l'addio di Messi, Nico Paz e Franco Mastantuono hanno riposto presente, entrambi a segno con una doppietta contro Costa Rica. Dei due, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato un ex Nazionale albiceleste che ha fatto la storia in Serie A come Juan Sebastian Veron: "Nico Paz ha un talento incredibile. Il futuro è suo, se continua a comportarsi da professionista come sta facendo. A 22 anni certe cose le ho viste fare soltanto da Messi e da un certo Diego Armando Maradona".

Cos'è che più la impressiona?

"La personalità che mostra in campo, perché i compagni lo cercano continuamente, e la naturalezza con cui fa certe giocate. Nico è un leader per come si muove, per come occupa gli spazi in campo, per come gestisce le azioni. Decide quando è il caso di accelerare o di rallentare, in base allo sviluppo della manovra sceglie di attaccare a destra, a sinistra o al centro. È il fulcro del gioco. Chi mi ricorda? Me stesso spostato venti metri più avanti. E' un valore aggiunto dell'Argentina".

Di Mastantuono che pensa?

"Ha notevoli qualità, dribbla con facilità, è rapido, ha una buona velocità di esecuzione. Però, rispetto a Nico Paz, è più acerbo e questo è normale perché è del 2007: ha tre anni in meno. Certo che non gli mancano classe, tecnica e coraggio. Punta e va via come una freccia. La Serie A con la Fiorentina gli sta facendo bene. Scaloni fa bene a proteggere i giovani: in Argentina siamo fenomeni nel bruciare talenti. Sapeste quanti numeri 10 che avevano potenzialità sono stati 'uccisi' dai paragoni con Sivori prima e Maradona poi…".