Nella serata odierna a Bruxelles, alla presenza di una delegazione della Juventus composta dal Presidente Gianluca Ferrero e dal Chief Club Affairs Officer Giorgio Chiellini, si è tenuta l'inaugurazione Juventus Official Fan Club Unione Europea.

L'intervento di Gozi

Tra gli interventi, anche quello di Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e presidente del club: "Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Stasera lanciamo ufficialmente lo Juventus Club Unione Europea. L’idea è nata un anno fa, quando un altro grande juventino, Blaise Matuidi, era qui al Parlamento Europeo. Visto l’interesse che quell’evento aveva suscitato, abbiamo deciso di creare un club. Lo lanciamo stasera con un presidente che ci onora moltissimo, Giorgio Chiellini, accompagnato dal presidente della Juventus, Gianluca Ferrero. Per noi è un momento molto importante, perché il calcio e lo sport uniscono nella diversità. Come ho visto stasera, sono tanti gli juventini italiani interessati e quindi per noi è un grande onore poterlo lanciare con un pezzo di storia della Juventus come Giorgio Chiellini e con il presidente del nostro club".

La Juventus al Parlamento Europeo: che impressione fa? L'intervento di Giorgio Chiellini

"Personalmente, è già estremamente emozionante essere al Parlamento Europeo. Non c’ero mai stato ed è sempre emozionante vedere cosa succede fuori dall’Italia e come si cerca di cambiare e sistemare il mondo. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Sandra e abbiamo coltivato una nostra amicizia in questi anni. Oggi è un giorno in cui siamo qui per l’inaugurazione dell’Olimpia Italiana insieme all’Unione Europea. Fa sempre un certo effetto, siamo contenti di essere qui e, da oggi in poi, saremo una piccola pietra nella costruzione di un rapporto”.

Nel 2021 qui a Bruxelles si è festeggiato tantissimo il trionfo italiano. Abbiamo visto un’Italia battuta dal Belgio, mentre la vittoria contro la Francia ci aveva un po’ illuso. Come la vede?

“Ci sono tanti italiani in Belgio, questo ha sorpreso anche me, ma ogni volta che siamo stati qui devo ammettere che l’affetto da parte di tanti italiani che vivono in questo Paese si è sempre fatto sentire. Ho visto ovviamente le ultime partite e penso che sia partito un processo che è andato anche più velocemente del previsto, perché dopo la prima sconfitta a Roma si è vista una crescita importante. Non è facile reggere due partite di questo livello a distanza di così pochi giorni. Credo sia positivo e la luce si vede. È ancora un percorso che non è semplice e ci vorranno pazienza, tanta forza e volontà. Credo però che l’obbligo da parte di tutti noi addetti ai lavori, voi compresi, sia quello di supportare e sostenere questa ripartenza e le persone che la stanno portando avanti”.

Vede la luce? “La luce si vede sempre, a volte è un po’ più difficile scorgerla, altre volte si vede meglio. È certo che c’è il massimo impegno per far sì che torni”.

Il ritorno di Yildiz può aiutare, se ha iniziato ad allenarsi? “Kenan può sempre aiutare, sta meglio. Kenan sta recuperando, però ci vuole un po’ di tempo. È un giocatore che può farci fare la differenza”.

Sono stati ufficializzati i candidati alla FIGC. C’è una posizione del club: avete delle aspettative? “La posizione del club è stata dichiarata. Stiamo aspettando di prendere una decisione finale perché sono due persone di grandissimo livello e quello che ci interessa e che mettano in atto i programmi per la ripartenza. Ci sono persone che stanno lavorando bene e stanno affrontando un percorso con i ragazzi e credo che questo sia un passaggio fondamentale dove i risultati non si vedranno prima di 5 anni ma intanto stanno seminando persone competenti sotto la guida di Zola che per noi è una garanzia. In questi due mesi si è vista la bravura di Mancini nel dare la fiducia a ragazzi che stanno rispondendo presente”.

Il futuro del calcio europeo è in Europa o nel resto del mondo? Anche a livello di investimenti? “Comunque il calcio sta crescendo a livello europeo in maniera che non si era mai vista, sia cannibalizzando un po’ il culto sia continuando a crescere".