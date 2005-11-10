Il campionato di Serie B entra in una fase particolarmente interessante. Con undici giornate già archiviate, il torneo si prepara ad affrontare un finale di 2026 ricco di appuntamenti da cerchiare in rosso sul calendario. Dalla 12ª alla 19ª giornata, infatti, non mancheranno gli scontri diretti, le sfide tra piazze storiche del calcio italiano e gli incroci che potrebbero contribuire a ridisegnare gli equilibri della classifica prima della sosta natalizia.

A presentarsi all'appuntamento con il finale d'anno da capolista è il Palermo, che guida la graduatoria con 27 punti, quattro in più rispetto al Modena. Alle loro spalle ci sono Ascoli (20) e Mantova (19), mentre un gruppo composto da Hellas Verona, Avellino, Benevento e Pisa insegue a quota 16. Una situazione che rende particolarmente interessante il calendario delle prossime otto giornate.

Si parte con Catanzaro-Palermo e Hellas Verona-Cesena

Il primo appuntamento da evidenziare è quello del 20 novembre, quando l'Hellas Verona ospiterà il Cesena. Il giorno successivo toccherà invece alla capolista, attesa dalla trasferta contro il Catanzaro. Sempre il 21 novembre riflettori puntati anche su Empoli-Pisa, altro confronto tra due società che hanno ambizioni e storia da massima serie.

Il turno infrasettimanale successivo, la 13ª giornata, proporrà ulteriori incroci di grande interesse. Il 24 novembre il Palermo ospiterà il Sudtirol, mentre il 25 novembre andrà in scena Pisa-Modena, confronto particolarmente significativo tra una delle inseguitrici e la seconda forza del campionato. Da seguire anche Cesena-Ascoli, con i bianconeri marchigiani attualmente nelle zone alte della graduatoria.

Palermo protagonista anche a fine novembre

Il calendario non concede pause neppure nelle giornate successive. Il 28 novembre il Palermo riceverà il Benevento, mentre nello stesso pomeriggio l'Empoli affronterà l'Hellas Verona. Il giorno successivo spazio a Sampdoria-Cremonese, altra partita fra due realtà che hanno conosciuto recentemente la Serie A e che puntano a ritrovare un ruolo da protagoniste.

La 15ª giornata, in programma nel weekend del 4-6 dicembre, metterà invece di fronte Pisa e Sampdoria, con appuntamento fissato per il 4 dicembre. Ma soprattutto proporrà un confronto di grande richiamo come Hellas Verona-Palermo, in programma il 6 dicembre. Una partita che potrebbe avere un peso importante anche nella corsa al vertice, con la capolista chiamata a misurarsi con una delle piazze più ambiziose del torneo.

Dicembre entra nel vivo: Sampdoria-Modena e Palermo-Cremonese

L'8 dicembre, in occasione della 16ª giornata, riflettori puntati su Sampdoria-Modena, mentre il giorno successivo il Palermo ospiterà la Cremonese. Due incroci di assoluto interesse, con i rosanero chiamati a difendere il primato e i canarini impegnati in una trasferta che potrebbe dire molto sulle loro ambizioni.

La giornata successiva, in programma il 12 e 13 dicembre, proporrà un altro appuntamento da non perdere: Cesena-Palermo. I siciliani saranno quindi attesi da un altro confronto impegnativo lontano dal Barbera. Nello stesso turno spiccano anche Sampdoria-Vicenza e Modena-Catanzaro, due partite che coinvolgono società dal passato importante e con obiettivi differenti nella stagione attuale.

Il gran finale: Modena-Palermo e Sampdoria-Verona

Prima della pausa natalizia, il calendario riserva ancora diverse partite di richiamo. La 18ª giornata, prevista tra il 18 e il 20 dicembre, proporrà Hellas Verona-Cremonese, Benevento-Pisa ed Empoli-Sampdoria, oltre ad Ascoli-Modena, altro confronto significativo per la parte alta della classifica.

Il gran finale arriverà però con la 19ª giornata, in programma il 26 e 27 dicembre. Il programma propone infatti Modena-Palermo, scontro diretto tra le prime due della graduatoria, ma anche Sampdoria-Hellas Verona e Cesena-Pisa. Tre partite che potrebbero regalare indicazioni importanti prima della pausa e della successiva ripartenza del campionato, fissata per il 9 gennaio.

Otto giornate, dunque, nelle quali il campionato potrebbe assumere una fisionomia ancora più definita. Palermo e Modena avranno diversi scontri diretti da affrontare, ma alle loro spalle Ascoli, Mantova e le altre inseguitrici proveranno ad approfittare di ogni possibile passo falso. La Serie B si prepara a vivere un finale d'anno intenso, con un calendario che promette spettacolo e punti pesanti in palio.