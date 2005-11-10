Due gol contro Costa Rica per aggiornare il suo bottino con l’Argentina, rispondere al ‘compagno-rivale’ Nico Paz per la corsa alla mitica diez albiceleste e fare un carico di fiducia in vista del ritorno a Firenze per la ripresa del campionato. È stata una sosta particolarmente positiva per Franco Mastantuono, che nella giornata di oggi dovrebbe fare ritorno in città per poi ritrovare da domani il Viola Park, dopo il giorno di riposo concesso da Paolo Vanoli alla squadra. L’argentino si sta confermando uno dei principali punti di riferimento della Fiorentina in questa prima parte di stagione, un vero e proprio fattore in grado di fare la differenza sul piano tecnico e caratteriale, nonostante i suoi appena 19 anni, compiuti tre mesi fa. Proprio per questo, una delle sfide più importanti che attendono Fabio Paratici nei prossimi mesi sarà quella di gettare le basi per proseguire il rapporto tra il club viola e il talento argentino, cercando di convincere sia il giocatore sia il Real Madrid a dare continuità a un matrimonio che, almeno per il momento, sembra soddisfare tutte le parti in causa.

Il sogno del Mastantuono-bis

Nonostante le smentite arrivate nei giorni scorsi dal club toscano riguardo a presunti contatti diretti con il Real Madrid per il rinnovo del prestito - magari a condizioni diverse - non è un mistero come il grande obiettivo di Firenze tutta sia quello di vedere ancora Franco Mastantuono con in dosso la maglia viola. La società è molto soddisfatta dall’impatto avuto con il nuovo contesto da parte del classe 2007, i tifosi se ne sono subito innamorati e anche il Real Madrid, come detto, è particolarmente felice dal modo in cui la Fiorentina sta valorizzando un calciatore che resta di sua proprietà. Un Mastantuono bis è dunque possibile? I presupposti ci sono anche, certo che molto dipenderà da quello che sarà il percorso stagionale che riusciranno a portare a termine Vanoli e i suoi. Una qualificazione europea in tal senso renderebbe tutto molto più facile.

Gli occhi della Serie A

Trattenere Mastantuono per la Fiorentina, oltre ad un beneficio tecnico, permetterebbe anche di evitare la beffa di vederlo in Serie A con un’altra maglia. L’impatto importante avuto con la Serie A e la situazione contrattuale che lo lega ai viola ha acceso inevitabilmente l’interesse di varie società italiane per l’esterno. Napoli, Milan e Roma hanno messo il mirino su Mastantuono e sono pronte a farsi avanti se alla fine il calciatore dovesse far ritorno a Madrid. Insomma, il futuro di Mastantuono resta tutto da scrivere, ma a Firenze la volontà è chiara: fare il possibile per continuare a godersi il talento argentino anche nella prossima stagione.