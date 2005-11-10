"Abbiamo lavorato bene in questi giorni, già questa settimana più con la testa alla Juve Stabia: dobbiamo provare a fare il meglio possibile per portare a casa i tre punti": così, parlando a parlandodisport.it, il portiere del Modena Leandro Chichizola, che è stato testimonial della 31ª edizione del Torneo Boldrini.

Al netto di ciò, l'estremo difensore ha poi aggiunto: "Siamo consapevoli di essere una squadra importante in questo campionato, ma non abbiamo ancora fatto nulla, quindi dobbiamo solo pensare a lavorare, continuando sulla strada intrapresa. Io ho vissuto alcune settimane difficili nel mio personale, ma ora mi sono ripresa, sono a 3000 e credo proprio di poter dare una mano alla mia squadra: di base, comunque, siamo una squadra che può fare la differenza, ci impegniamo sempre a mille, e anche la nostra gente lo sta vedendo".

Conclude: "Sarà la classifica gara di Serie B, un confronto difficile. Ma non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo solo lottare con le nostre armi, per fare la partita che vogliamo fare noi".