"Sono passati 84 anni…". No, in realtà ne sono passati decisamente meno rispetto alla storia del Titanic raccontata da una Rose Dawson anziana nel film campione d'incassi di James Cameron, interpretato da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Di anni ne sono passati 13, e sembrano un'eternità.

Di cosa stiamo parlando? Dell'evento mondiale: l'uscita di GTA 6, arrivata a distanza di 13 anni dal suo predecessore, quel GTA 5 che è stato uno dei prodotti più redditizi della storia dell'intrattenimento.



Ma cosa succedeva in Serie A e nel mondo 13 anni fa?

All'uscita di GTA 5, il 17 settembre 2013, in Serie A si era appena giocata la terza giornata. In testa c'erano Napoli e Roma a 9 punti, davanti a Inter, Juventus e Fiorentina con 7.

A fine anno la Juventus si laureò campione d'Italia con 102 punti, il secondo titolo consecutivo di quella clamorosa striscia di nove titoli di fila. Roma e Napoli conquistarono la qualificazione in Champions League, Fiorentina e Inter in Europa League.

Ciro Immobile era ancora l'attaccante del Torino e chiuse la stagione con 22 gol, laureandosi capocannoniere. Carlos Tevez guidava l'attacco della Juventus, Gonzalo Higuain era al Napoli, mentre la Fiorentina sognava in grande con la coppia Giuseppe Rossi-Mario Gomez, anche se alla fine fu una stagione decisamente travagliata per entrambi, con tante assenze per infortunio.

L'Italia guidata da Cesare Prandelli arrivò a giocarsi la finale dell'Europeo del 2012, perdendo in maniera roboante con la Spagna. Sempre con la Spagna perse ai rigori nella semifinale della Confederations Cup e nel 2013 fu impegnata nelle qualificazioni al Mondiale del 2014, l'ultimo a cui l'Italia ha partecipato.

In Champions League c'erano Juventus, Napoli e Milan, con le prime due che uscirono ai gironi. La coppa fu vinta dal Real Madrid, che vinse la finale contro l'Atletico alzando al cielo la Decima Champions della sua storia. Era il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Gareth Bale, quello che si giocava la Liga con il Barcellona di Messi e Neymar.

E dove erano i campioni attuali nel 2013?

Lamine Yamal aveva appena 6 anni e non era ancora entrato nel settore giovanile del Barcellona. Erling Haaland di anni ne aveva 13 ed era ancora nel settore giovanile del Bryne.

Kylian Mbappé aveva 14 anni e anche lui muoveva i primi passi nelle giovanili del Monaco, squadra con cui due anni più tardi sarebbe arrivato in prima squadra. Michael Olise, 12 anni, giocava nelle giovanili del Chelsea, mentre il Pallone d'Oro Harry Kane non era ancora l'uragano di oggi e giocava la prima stagione con la maglia del Tottenham.

Ousmane Dembélé era ancora nelle giovanili del Rennes. E gli italiani? Prendiamo Pio Esposito: il bomber azzurro aveva appena 8 anni e giocava ancora nelle giovanili del Brescia.

E nel mondo cosa succedeva?

In Italia il Presidente del Consiglio era Enrico Letta (PD), in carica dal 28 aprile 2013. Il Capo dello Stato era Giorgio Napolitano, mentre Papa Francesco era stato nominato Papa solo pochi mesi prima.

Negli Stati Uniti Barack Obama era al suo secondo mandato, mentre in Russia Vladimir Putin era presidente da poco più di un anno.

Facebook era il social network che dominava la scena mondiale, Twitter e Instagram erano molto meno diffusi. WhatsApp era già l'app di messaggistica più usata, mentre il mercato degli smartphone era, come oggi, dominato da Android e iOS.

A settembre 2013 fu lanciato l'iPhone 5s, mentre il modello di punta di Samsung era il Galaxy S4. In Italia ancora non c'erano le piattaforme di streaming: Netflix arrivò nel nostro Paese solo due anni più tardi.



Al cinema dominava già il Marvel Cinematic Universe: gli Avengers si erano già formati e avevano già sconfitto Loki nella battaglia di New York. I botteghini erano dominati da Iron Man 3, Frozen, Hunger Games - La ragazza di fuoco e Lo Hobbit - La desolazione di Smaug.

E la musica?

In Italia il singolo più venduto del 2013 fu "Get Lucky" dei Daft Punk, feat. Pharrell Williams, rimasto 11 settimane in vetta alla classifica.

Marco Mengoni vinse il Festival di Sanremo 2013 con "L'essenziale", davanti a Elio e Le Storie Tese e ai Modà.

GTA 5 ha distrutto ogni record

Visto che parliamo di GTA 5, all'epoca il gioco uscì su PlayStation 3 e Xbox 360, le console della generazione precedente a quelle uscite qualche mese più tardi. La PlayStation 4 uscì il 15 novembre 2013, mentre Xbox One una settimana più tardi. Fra i videogiochi più venduti del 2013, alle spalle ovviamente di GTA 5, troviamo titoli come Pokemon X/Y, Call of Duty: Ghosts, The Last od US e l'immancabile, almeno in Italia, Fifa 14.

Per oltre un decennio GTA 5 è stato uno dei giochi più giocati, vendendo oltre 235 milioni di copie e incassando oltre 10 miliardi di dollari, diventando uno dei prodotti di intrattenimento più redditizi della storia.

E GTA 6 ora è arrivato per battere tutti i record.