Continua la ricerca dell’esterno d’attacco per la Roma. I giallorossi non mollano di un centimetro tutte le piste di livello, anche perché la sensazione è quella di poter rimanere in lotta per lo scudetto fino al termine della stagione. E per questo serve un acquisto top.

Endrick resta il sogno ma rispunta l’ipotesi Nusa

E se Endrick rimane la prima scelta (anche se la concorrenza è davvero tanta a partire da quella del Milan), Tony D’Amico continua a sondare anche altri terreni. Un’altra bella soluzione sarebbe Nusa, un giocatore di altissima qualità in grado di spostare gli equilibri. Il Lipsia a gennaio non è intenzionato a prendere in considerazione l’ipotesi di cederlo. L’esplosione di El Ayanoui, che è diventato titolare inamovibile però potrebbe essere di aiuto alla Roma. Il club tedesco può riscattarlo a giugno per la cifra di 25 milioni di euro dai giallorossi. E questo potrebbe essere un appiglio in più per allargare la trattativa a Nusa. Il discorso è complicatissimo ma non impossibile.

Ecco le altre soluzioni: c’è anche Scherhant

Intanto un altro profilo che è entrato nei radar dei giallorossi è Scherhant, esterno di piede destro molto bravo a giocare a sinistra in forza al Friburgo. Sempre da non trascurare anche l’opzione Lewelling dello Stoccarda, che la Roma nell’ultima estate è stata ad un passo da acquistare. Restano vive anche le piste che portano a Gittens del Chelsea e Kvernadze del Frosinone. Insomma la Roma non si ferma un attimo e presto alzerà il pressing per regalare il giocatore giusto per rafforzare l’attacco.