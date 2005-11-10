Una classifica e un momento sportivo, quello che sta vivendo il Mantova, decisamente soddisfacente, e un momento che, ospite a TeleMantova, ha commentato il trainer biancorosso Francesco Modesto.

"Siamo contenti della nostra classifica - dice l'allenatore nell'intervento ripreso da tifomantova.it -, ma non abbiamo ancora fatto nulla: dobbiamo continuare a lavorare con umiltà, impegno e voglia di migliorarci. Sono convinto che Mantova, con il tempo, vivrà delle belle cose. Quando è arrivata la possibilità di allenare il Mantova ho accettato una sfida importante, consapevole dei rischi, ma la vita è fatta anche di questo: se non provi, non puoi sapere dove puoi arrivare. Con il mio staff eravamo convinti di poter fare bene, ci sono infatti stati inciampi, ma la crescita è stata graduale e alla fine siamo riusciti a proporre un calcio bello e riconoscibile".

Prosegue quindi: "La gente ha riconosciuto la nostra umiltà, la voglia di lavorare e di dare tutto per questa maglia. Quando siamo arrivati, lo stadio era mezzo vuoto; poi, partita dopo partita, si è riempito. Per me è motivo di grande orgoglio, perché significa che la squadra è riuscita a trasmettere qualcosa. Del resto i ragazzi non si risparmiano mai, lavorano con entusiasmo e hanno una grande disponibilità a migliorarsi".

Nota finale al presidente Filippo Piccoli: "Con il presidente c’è un bellissimo rapporto, fondato sulla fiducia reciproca. Le sue vedute per il futuro del Mantova sono straordinarie. Non so se tutti abbiano percepito fino in fondo il cambiamento che ha portato da quando è arrivato, ma ha dato una sterzata importante alla società, introducendo una mentalità orientata alla crescita in ogni settore: dalla squadra alle persone, fino alle strutture".