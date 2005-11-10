Periodicamente Urbano Cairo torna a ribadire la sua disponibilità a cedere il club, questa volta lo ha fatto durante l’evento Rcs Sport Industry Talk. "L’ho già detto due anni fa, sono disponibile a vendere il Toro ma al momento non ci sono offerte - ha ribadito il presidente granata - spero che prima o poi arrivino, anche per dare opportunità ad altri imprenditori". La situazione, quindi, è sempre la stessa, con la differenza però che adesso sta cominciando a muoversi davvero qualcosa per lo stadio e che, di conseguenza, eventuali acquirenti possono essere più ingolositi a bussare alla porta di Cairo.

Intanto, il Toro di Ignazio Abate sta continuando a cercare una sua dimensione: "C’è un processo di crescita buono, con dei momenti di accelerazione forte poi magari qualche intoppo - il commento del patron - qualcosa di meglio si può fare, ma anche i giocatori vogliono farlo vedere: Petrachi fa bene il suo mestiere, pungolando e stimolando i nostri senatori e leader, ho fiducia in questo progetto con lui, il nostro mister e i nostri calciatori".

Cairo ha anche fatto il punto sul periodo che sta vivendo il calcio italiano, con il duello Malagò-Galliani che accenderà le elezioni del prossimo 14 dicembre: "Galliani lo conosco da 45 anni, lo stimo ed è una persona capacissima, ma io appoggio Malagò - ha annunciato Cairo - perché secondo me è giusto avere una coerenza di comportamento: lo abbiamo appoggiato a maggio, lo abbiamo votato a giugno e sostenuto a luglio, poi lui abbastanza in solitaria ha scelto Mancini che ha dato segnali positivi. I temi sul tavolo sono tanti, chi vincerà avrà 100 giorni davanti per poter dare una spinta e un impulso nuovo: è un peccato, gli ultimi due mesi sono stati praticamente buttati e il calcio italiano ha un potenziale elevatissimo, il fatto che ci siano tante proprietà straniere vuol dire che il nostro calcio ha ancora un appeal molto importante".