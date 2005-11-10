In casa Juventus ci sono da registrare le parole di Weston McKennie, che è tornato a parlare delle voci di mercato sul Manchester United, facendo chiarezza su quanto circolato negli scorsi giorni. Intanto a Bruxelles, alla presenza di una delegazione bianconera composta dal Presidente Gianluca Ferrero e dal Chief Club Affairs Officer Giorgio Chiellini, si è tenuta l'inaugurazione Juventus Official Fan Club Unione Europea.

La spiegazione di McKennie sul suo futuro

Queste sono state le parole di McKennie sul suo futuro, raccolte dall'emittente statunitense 90WCPO dopo la gara vinta dagli Stati Uniti nella notte italiana, contro Haiti (per 2-0): "Sono felice alla Juventus e sono felice di restare. È per questo che ho rinnovato il contratto e non vedo l'ora di trascorrere molti altri anni qui", ha detto.

Poi ancora, McKennie ha aggiunto: "Sono un giocatore della Juventus e c'è stato un fraintendimento su quello che ho detto, con le traduzioni e tutto il resto, che ovviamente mi si sono ritorte contro. Non so perché, immagino che qualcosa sia andato perso nella traduzione".

La Juventus al Parlamento Europeo: che impressione fa? L'intervento di Giorgio Chiellini

La Juventus al Parlamento Europeo, ecco le parole di Giorgio Chiellini al Parlamento Europeo: "Personalmente, è già estremamente emozionante essere al Parlamento Europeo. Non c’ero mai stato ed è sempre emozionante vedere cosa succede fuori dall’Italia e come si cerca di cambiare e sistemare il mondo". Chiellini ha parlato anche del ritorno di Yildiz: "Kenan può sempre aiutare, sta meglio. Kenan sta recuperando, però ci vuole un po’ di tempo. È un giocatore che può farci fare la differenza".

Lo stesso Chiellini ha rilasciato anche un'intervista al podcast Business of Sport, ed ha rivelato di non aver mai pensato di lasciare il club: "Sono stato molto fortunato a trovarmi nel club in quel periodo storico e a restarci con continuità, perché non è facile rimanere così a lungo in una grande squadra: ho giocato 17 anni di fila nella Juventus. Non è solo questione di fedeltà, ma di sentirsi parte di una famiglia. Per un italiano, essere nel miglior club d'Italia, iniziare a vincere e vedere la società crescere sotto ogni aspetto significa che non esiste un posto migliore dove stare. Non c'è mai stata davvero un'alternativa. È capitato un paio di volte, nei momenti difficili, di ricevere delle offerte, ma alla fine sei talmente fortunato che non riesci ad andartene".

Spazio anche a un retroscena sull'Arsenal: "Il mio primo contratto l'ho firmato a 16 anni. All'epoca avrei dovuto firmare per l'Arsenal: Liam Brady era il responsabile del settore giovanile e ricevetti un'offerta per andare lì. Era una cifra molto alta per l'epoca — oggi sarebbero circa 60.000 euro, allora non c'era ancora l'euro ed erano circa 90 milioni di lire — e dissi di no. Ancora oggi non so bene perché, visto che non aveva alcun senso rifiutare un'opportunità simile, ma non volevo lasciare il mio club gratis o quasi. Prima dei 16 anni, senza contratto, potevi andar via per un indennizzo minimo, così firmai per meno di mille euro l'anno. Ero cresciuto lì, era casa mia, e sentivo che non aveva senso partire in quel momento."