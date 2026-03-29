Ennesimo ribaltone Tottenham, via Tudor. Bastoni-Barça, le ultime: le top news delle 18

Le riflessioni riguardo il futuro del Tottenham in panchina erano in corso da settimane, nonostante l'ingaggio di Igor Tudor nel ruolo di traghettatore fino al termine della stagione. I risultati maturati sul campo, tuttavia, non hanno soddisfatto per nulla i vertici del club inglese. Dall'uscita rovinosa dalla Champions League e la posizione da quartultima squadra di Premier League in classifica, solamente a +1 dalla zona retrocessione. Ora però il divorzio di "comune accordo" con gli Spurs per l'ex allenatore della Juventus è arrivato, come riferito tramite comunicato ufficiale: "Confermiamo che è stato concordato di comune accordo che l'allenatore Igor Tudor lasci il Club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di preparatore dei portieri e preparatore atletico.

Inter, torna di moda il nome di Kim

L’operazione Akanji della scorsa estate ha lasciato il segno in casa Inter. Il difensore, arrivato in prestito, ha garantito solidità e affidabilità al reparto arretrato, diventando uno dei rinforzi più riusciti dell’ultima sessione di mercato. Un modello che la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di replicare anche nella prossima estate, puntando ancora su un centrale di livello con una formula sostenibile, senza appesantire subito il bilancio. In questo scenario - scrive L'Interista - torna con forza il nome di Kim Min-jae, profilo che da tempo intriga Marotta e Ausilio. Il difensore sudcoreano, protagonista assoluto ai tempi del Napoli, non ha trovato continuità in Baviera e potrebbe rappresentare un’occasione di mercato. In Italia il suo ricordo è ancora molto positivo, e l’idea di riportarlo in Serie A stuzzica non poco. Anche perché l’Inter dovrà intervenire in difesa, considerando i possibili addii di elementi esperti come Acerbi e De Vrij o Bastoni.

Il Barcellona continua a seguire Bastoni per la difesa

Il nome di Alessandro Bastoni è cerchiato in rosso sul taccuino del Barcellona. Il difensore dell’Inter è da mesi l’obiettivo principale per rinforzare la retroguardia blaugrana e nelle prossime settimane potrebbero entrare nel vivo i contatti tra i due club. Intanto, la dirigenza catalana ha già avviato i dialoghi con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione e impostare le basi di un eventuale accordo. La posizione dell’Inter, però, resta chiara: Bastoni è considerato un pilastro del presente e del futuro nerazzurro. Il club non ha intenzione di privarsene facilmente e lo ritiene uno dei leader tecnici della squadra.