Tottenham, Tudor peggio di Frank in appena 7 partite. Riecheggiano i cori per Pochettino

Mentre cominciano ad agitarsi le acque attorno al Tottenham circa l'elezione del nuovo allenatore, la separazione consensuale con Igor Tudor continua a far parlare. E non potrebbe essere altrimenti, dopo essersi presentato in quel di Londra con il biglietto da visita di allenatore esonerato dalla Juventus e i risultati grotteschi maturati dalla panchina degli Spurs. Tanto che i tifosi che si sono imbattuti in Mauricio Pochettino su un volo diretto a Madrid hanno intonato cori per implorare il suo ritorno, in occasione del viaggio diretto per assistere all'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico (ko 5-2).

Sono stati 44 giorni disastrosi per Tudor. È stato solo il secondo allenatore nella storia del Tottenham in Premier League a perdere tutte le prime tre partite in carica, dopo Martin Jol nel novembre 2004. E in poco più di un mese il tecnico croato di 47 anni è riuscito a fare peggio del suo predecessore, Thomas Frank.

L'allenatore danese di 52 anni era stato allontanato dal Tottenham l'11 febbraio dopo una sconfitta interna per 2-1 contro il Newcastle, con gli Spurs che allora avevano allora 5 punti di vantaggio sulle ultime tre posizioni. Sotto la guida di Tudor gli Spurs si sono ritrovati tagliati fuori dalla Champions League, uscendo malamente agli ottavi con l'Atletico di Simeone, finendo in quartultima posizione in Premier League. Con un misero punto che li separa dalla botola della zona retrocessione. A sette giornate dalla fine il Tottenham ha scelto la via dell'ora o mai più, ritenendo un cambio di panchina scelta appropriata per il momento storico corrente. La speranza è di mettere una pezza alla crisi.